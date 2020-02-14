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14.02.20 15:36

Минфин проанализирует возможность снижения ставки налога на доходы физлиц до 15% (обновлено)

Министерство финансов анализирует возможность снижения ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с нынешних 18% до 15%.

Минфин проанализирует возможность снижения ставки налога на доходы физлиц до 15% (обновлено)

Об этом говорится в сообщении Минфина в Twitter, передает БизнесЦензор.

"Минфин анализирует возможность снижения НДФЛ до 15% (ныне 18% +1,5%)", – отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, этот вопрос обсуждался на встрече президента с бизнес-ассоциациями, в которой со стороны представителей правительства приняла участие министр финансов Оксана Маркарова.

При этом в Минфине подчеркнули, что решение о возможности изменения ставки НДФЛ обязательно будет разрабатываться совместно с местными органами власти, поскольку НДФЛ является важным источником доходов для местных бюджетов.

Как сообщалось, правительство анонсировало начало налоговой реформы весной этого года. В январе в Минфине стартовало обсуждение моделей ее проведения.

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