Минфин проанализирует возможность снижения ставки налога на доходы физлиц до 15% (обновлено)

Об этом говорится в сообщении Минфина в Twitter, передает БизнесЦензор.

"Минфин анализирует возможность снижения НДФЛ до 15% (ныне 18% +1,5%)", – отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, этот вопрос обсуждался на встрече президента с бизнес-ассоциациями, в которой со стороны представителей правительства приняла участие министр финансов Оксана Маркарова.

При этом в Минфине подчеркнули, что решение о возможности изменения ставки НДФЛ обязательно будет разрабатываться совместно с местными органами власти, поскольку НДФЛ является важным источником доходов для местных бюджетов.

Мінфін аналізує можливість зниження ставки ПДФО до 15% (нині 18+1,5%). Це один з кроків, які Уряд планує задля поліпшення бізнес-клімату, і які обговорювали на зустрічі Президента України, міністерки фінансів та інших урядовців з провідними бізнес-асоціаціями.#бізнес pic.twitter.com/d1uaVaYKGW — MinFin Ukraine (@MinFin_Ukraine) February 14, 2020

Как сообщалось, правительство анонсировало начало налоговой реформы весной этого года. В январе в Минфине стартовало обсуждение моделей ее проведения.