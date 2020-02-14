Аэропорт Одессы переведет все рейсы в новый терминал с 16 февраля

Об этом сообщает пресс-служба предприятия, передает БизнесЦензор.

"Начиная с рейса #FR2668 Одесса-Краков, который отправляется 16 февраля в 12:50 по местному времени, все рейсы будут обслуживаться только в здании нового терминала (ODS)", – сказано в сообщении.

В аэропорту напомнили, что на первом этаже нового терминала расположена регистрационная зона, на третьем – контроль авиационной безопасности и зал вылета.

Как сообщалось, европейский лоукостер Wizz Air приостановит полеты в Одессу с 26 марта по 5 июня 2020 года из-за ремонтных работ в этом аэропорту.

Сейчас в Одессе завершается строительство новой полосы, рулежных дорожек и перрона. Предполагается, что уже в ближайшие месяцы все взлеты и посадки будут переведены на новую полосу, а старая начнет выполнять роль магистральной рулежной дорожки.





