БизнесЦензор

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14.02.20 15:08

Продавцам не надо сохранять чеки с POS терминалов, – налоговая

Налоговое и банковское законодательство не содержат требований по хранению продавцами чеков с POS терминалов.

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Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Продавцам не надо хранить чеки с POS терминалов. Вы наверняка видели, как продавцы хранят копии квитанций платежных терминалов (чеки из POS терминалов). Это можно увидеть почти в каждой торговой сети. В этом нет смысла, потому что налоговое и банковское законодательство требований хранить такие чеки не содержат", - сказано в сообщении. 

Отмечается, что бухгалтеры и продавцы сохраняют такие і чеки, потому что считают, что они могут понадобиться при налоговых проверках, однако это не так.

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