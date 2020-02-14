"Нафтогаз" представит в Гааге оценку компенсации за захваченные РФ активы в Крыму

Об этом сообщила генеральный директор ГАК "Черноморнафтогаз", дочерней компании НАК, Светлана Нежнова, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В настоящее время с привлечением современных технологий по оценке имущества, с привлечением международных экспертов НАК "Нафтогаз" подсчитывает убытки. Собственно, эта сумма составляет более $8 млрд, которую "Нафтогаз" будет подавать в феврале. Эта сумма включает проценты, которые насчитываются с момента экспроприации имущества до завершения компенсации Российской Федерацией убытков по нему", – сказала Нежнова в интервью "Черноморской телерадиокомпании".

Как сообщалось, в начале февраля 2020 года исполнительный директор НАК Юрий Витренко оценивал сумму компенсации за крымские активы "Нафтогаза" в $8 млрд (включая проценты). По словам Витренко, из этой суммы $8 млрд нанесенного ущерба $5 млрд – это газ в недрах, на которые были права у НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" и предприятия, входящие в группу "Нафтогаз", в конце июня 2019 года подали в Трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге исковое заявление о размере компенсации убытков, оцененных в $5,2 млрд, вследствие экспроприации активов в Крыму.

В компании отмечали, что трибунал уже признал, что РФ нарушила ряд положений Соглашения о защите инвестиций, экспроприировав активы группы "Нафтогаз" в Крыму. Трибунал решил разделить производство на две стадии, вопрос определения компенсации убытков будет рассматриваться на второй из них.

"Нафтогаз" инициировал арбитражное производство против Российской Федерации в октябре 2016 года на основании Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством РФ "О поощрении и взаимной защите инвестиций".

Устные слушания по вопросам юрисдикции и ответственности состоялись во Дворце мира в Гааге в мае 2018 года.

Арбитраж против РФ начато по совместному заявлению НАК "Нафтогаз Украины" и 6 предприятий Группы Нафтогаз – ГАО "Чорноморнафтогаз", АО "Укртрансгаз", ООО "Ликво", АО "Укргазвыдобування", АО "Укртранснафта", ДК "Газ Украины".