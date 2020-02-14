Кабмин сменил главу налоговой милиции

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №108-р от 12 февраля обнародовано на официальном правительственном портале.

Другим своим распоряжением №107-р от 12 февраля Кабмин признал утратившим силу свое решение от 17 июля 2019 года о назначении врио главы ГФС Дениса Гутенко.

Согласно данным на сайте ГФС, Солодченко – полковник налоговой милиции, с апреля 2018 года возглавляет Главное следственное управление финансовых расследований Фискальной службы. В налоговой милиции работает с 2002 года.

Как сообщалось, Кабинет министров назначил директора департамента таргетинга и управления таможенными рисками Государственной фискальной службы (ГФС) Дениса Гутенко временно исполняющим обязанности главы ведомства 17 июля 2019 года.

В сентябре Кабинет министров продлил полномочия налоговой милиции Государственной фискальной службы до создания нового Бюро финансовых расследований. После создания и запуска Налоговой и Таможенной служб в подчинении ГФС остается именно налоговая милиция.

Напомним, 13 июля 2019 года президент Владимир Зеленский призвал исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Александра Власова написать заявление об отставке, после чего он был уволен с занимаемой должности решением правительства.

Кабинет министров 4 декабря также уволил Сергея Билана с должности первого заместителя председателя Государственной фискальной службы, где он курировал работу налоговой милиции.