Крупнейшие сети АЗС вновь снизили цены на автогаз

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, цены на сжиженный газ на станциях ОККО и WOG опустились на 11 и 18 коп. – до 12,49 грн и 12,47 грн за литр соответственно.

Автогаз на станциях SOCAR подешевел на 48 копеек – до 12,69 грн/л.

Крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" снизила цены на 3-4 коп. – до 10,92-10,99 грн/л.

Стоимость автогаза в сети UPG снижена на 25 копеек – до 11,75 грн/л.

В сетях AMIC, Shell, "БРСМ-Нафта", Glusco, "Автотранс", KLO, Chipo, "Род-Ник", Marshal, SUN OIL и Motto автогаз подешевел в пределах 5-20 коп./л.

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Как сообщалось, розничные цены на автогаз начали снижаться с 20-х чисел января, реагируя на падение его стоимости на оптовом рынке. С того времени средняя розничная цена на АЗС опустилась на 6,5% или на 85 копеек за литр.

Оптовые цены сжиженного газа начали снижаться со середины декабря прошлого года. За этот период средняя по Украине цена СУГ на условиях самовывоза с ГНС снизилась на 18% – до 15 610 грн/т.