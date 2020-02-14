БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
14.02.20 14:03

Кабмин утвердил отчет о своей работе в 2019 году

Кабинет министров утвердил отчет о ходе и результатах выполнения Программы деятельности правительства в 2019 году.

Кабмин утвердил отчет о своей работе в 2019 году

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №100 от 12 февраля обнародовано на официальном правительственном портале.

"Утвердить и подать Верховной Раде отчет о ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабинета министров в 2019 году", – сказано в документе.

Сам текст отчета пока не опубликован.

Напомним, согласно регламенту, Верховная Рада один раз в год рассматривает отчет Кабинета министров о ходе и результатах выполнения одобренной ею Программы деятельности правительства. Отчет о ходе и результатах выполнения Программы деятельности подается Кабмином в 45-дневный срок после окончания календарного года.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100