Вложения иностранцев в облигации внутреннего займа превысили 127 миллиардов

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков увеличился на 2,36 млрд грн (на 0,7%) – до 320,66 млрд грн, физлиц – на 0,44 млрд грн (на 5,3%) – до 8,7 млрд грн, юрлиц – на 0,39 млрд грн (на 1,6%) – до 24,64 млрд грн.

Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ вырос на 4,81 млрд грн (на 0,6%) – до 809,44 млрд грн, тогда как в собственности Нацбанка остался без изменений.

Как сообщалось, Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 11 февраля привлекло в бюджет 9,2 млрд грн. Больше половины этой суммы принесла продажа облигаций в долларах США на $202 млн под 3,39% годовых.