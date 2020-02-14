Крупнейший переработчик фруктов Украины занял 10% мирового рынка сока

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Была 8-9% (доля на мировом рынке сока в 2018 году - ИФ), в зависимости от сезона и потребления. В августе запускаем новый завод в Польше, доля увеличится существенно", - сказал он.

Как уточнил Барщовский, после запуска завода в Польше доля группы на мировом рынке сока возрастет до 12-14%.

По его словам, в 2019 году T.B.Fruit увеличила производство сока по сравнению с 2018 годом на 10%.

Как сообщалось, T.B.Fruit 30 мая 2019 года сообщил о начале строительства восьмого завода группы по переработке фруктов и ягод в с. Бжостовець (Польша), инвестиции в который составят EUR45 млн.

По данным группы, его мощности по переработке яблок составят 300 тыс. тонн, клубники - 10 тыс. тонн, вишни - 6 тыс. тонн, малины – 12 тыс. тонн, смородины -7 тыс. тонн в год.

T.B.Fruit является вертикально интегрированной международной группой компаний с замкнутым циклом производства (выращивание сырья – переработка - транспортировка).

Группа компаний была создана в июле 2011 года после объединения всех активов бизнесмена Тараса Барщовского.

В состав T.B.Fruit входят 3,5 тыс. га собственных садовых угодий, 7 заводов по переработке фруктов и овощей (Украина, Польша, Молдова), а также транспортно-логистический и инжиниринговый бизнес.

Кроме того, группа в сентябре 2019 года запустила завод по производству пектина в Городке (Львовской обл.), инвестиции в который составили EUR25 млн.

Общая мощность перерабатывающих заводов T.B.Fruit составляет 1,2 млн тонн концентрированного сока в год.