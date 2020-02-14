США подозревают Дерипаску в отмывании денег для Путина

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

Об этом говорится в письме, которое Управление по контролю за иностранными активами США направило адвокатам бизнесмена, пишет Financial Times (FT).

Именно поэтому американские власти не будут отменять персональные санкции в отношении Дерипаски, уточняет FT.

"Это неправда", – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос FT, правда ли Дерипаска отмывал деньги Путина и делал инвестиции по его заказам. Минфин США отказался от комментариев FT по поводу этого письма.

В апреле 2018 г. США ввели санкции против Дерипаски и восьми его компаний. В январе 2019 г. с трех компаний – En+, подконтрольного ей производителя алюминия UC Rusal и "Евросибэнерго" – ограничительные меры сняли, поскольку бизнесмен отказался от контроля над ними. Дерипаска просил снять санкции и с него.