Электронный сервис для родителей еМалятко начал работать в Киеве (обновлено)

Сервис был презентован в пятницу в Киеве при участии премьер-министра Алексея Гончарука, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина..

"Похожие сервисы в некоторых странах объединили три-пять услуг в одну, а мы – сразу все 10. Сейчас "еМалятко" уже работает в Киеве, Харькове, Луцке, Виннице и Кривом Роге. А скоро – онлайн на портале "Дия", – написал премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

По словам заместителя министра юстиции Ольги Онищук, на сегодня уже получено белее 500 заявок под средством данного сервиса: 6 в Виннице, 28 в Луцке, 53 в Кривом Роге, 138 в Киеве и 216 в Харькове.

В свою очередь вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что "еМалятко" предусматривает взаимодействие между несколькими государственными реестрами, принадлежащими различным ведомствам.

В проекте, в частности, задействованы девять ведомств: Министерство цифровой трансформации, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерство социальной политики, Министерство здравоохранения, Министерство финансов, Государственная миграционная служба и Государственная налоговая служба. Кроме того отмечено, что реализация такого масштабного проекта невозможна без поддержки местных властей.

"Воспользовавшись этой услугой, родители младенца освобождают кучу времени и сил от не слишком приятных и обременительных посещений государственных органов. Ведь получение услуг по одному заявлению в пределах "еМалятко" лишает граждан посещения 11 учреждений, заполнения 37 документов, траты 30 часов для посещения и оформления", – отметил вице-премьер.

Проект "еМалятко" предусматривает, что по одному заявлению сразу в роддоме можно будет получить 10 госуслуг: 1) государственная регистрация рождения ребенка; 2) регистрация места проживания родившегося ребенка; 3) назначение помощи при рождении ребенка; 4) регистрация родившегося ребенка в электронной системе здравоохранения; 5) регистрация родившегося ребенка в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов; 6) получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи; 7) происхождение родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке между собой; определение принадлежности ребенка к гражданству Украины; 9) присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре; 10) назначение помощи многодетным семьям.

В то же время заместитель министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская отметила, что сервис работает в режиме бета-тестирования и ожидается, что летом он заработает в полном режиме, в том числе на портале "Дия"

Она отметила, что до конца февраля услуга также будет запушена в городах Ривне, Львов, Мариуполь, Запорожье, Одесса.

Как сообщалось, Кабмин принял решение о запуске сервиса "еМалятко" еще 10 июля 2019 года под руководством Владимира Гройсмана.