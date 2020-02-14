Доход "Киевстара" за год превысили 22 миллиарда гривен

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению компании, доход оператора от предоставления услуг мобильной связи вырос на 20% - до 20,903 млрд грн, от предоставления услуг фиксированной связи - на 11%, до 1,35 млрд грн.

Коме того, показатель EBITDA в прошлом году увеличился на 39,4% и составил 14,683 млрд грн, при этом маржа EBITDA - на 9,3 процентных пункта, до 65,6%.

Капитальные расходы "Киевстара" за год выросли на 64,8% и составили 5,111 млрд грн.

Количество абонентов мобильной связи оператора по итогам четвертого квартала 2019 года сократилось на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 26,2 млн, тогда как количество абонентов фиксированной связи возросло на 10,8% - до 1 млн.

Снижение количества абонентов в компании объясняют общерыночным трендом отказа потребителей от нескольких SIM-карт различных операторов.

По данным "Киевстара", в четвертом квартале 2019 года количество пользователей мобильного интернета достигло 16,9 млн, что на 14,6% больше, чем в тот же период ранее.

Потребление дата-трафика в сравнении квартал к кварталу увеличилось с 2753 Мб до 4263 Мб на одного абонента.

В четвертом квартале 2019 года доход оператора увеличился на 16,1% - до 5,815 млрд грн. Из них 5,417 млрд грн составил доход от услуг мобильной связи (+16%), 355 млн грн - доход от услуг фиксированной связи (+14%). Показатель EBITDA за этот период возрос на 44,3% - до 4,031 млрд грн, маржа выросла на 13,6 процентных пункта - до 69,3%.

Капитальные инвестиции составили 1,606 млн грн, что в 2,14 раза больше, чем в четвертом квартале 2018 года. По данным оператора, это позволило охватить 4G-связью территорию, где проживает более 74% населения Украины. При этом, согласно данным исследований международных компаний (Ookla и nPerf) за 2019 год, скорость мобильного интернета в сети "Киевстар" в среднем выше, чем в других мобильных сетях Украины.

В последнем квартале прошлого года показатель ARPU (средний доход с одного абонента) в мобильной связи вырос на 17,4% - до 68 грн, тогда как показатель MOU снизился на 1,1% - до 577 минут. ARPU ШПД-связи вырос на 6,2% - до 75 грн.

В 2019 году "Киевстар" перечислил в госбюджет налогов и других платежей на общую сумму 7,8 млрд грн. Более 3 млн грн оператор инвестировал в различные социальные инициативы и проекты.

Как сообщалось со ссылкой на отчет материнской компании VEON, "Киевстар" в 2018 году получил 6 млрд 802,46 млн грн чистой прибыли, что на 10,3% выше показателя 2017 года, увеличил показатель EBITDA на 14,2% до 10,529 млрд грн, маржу EBITDA - на 0,5 процентных пункта, до 56,2%. Капинвестиции "Киевстара" за 2018 год (не включая плату за лицензии) выросли на 18,4% и составили 3,1 млрд грн.

Согласно отчету оператора, на конец 2018 года "Киевстар" имел 5,2 млрд грн свободных денежных средств. Его долгосрочные обязательства за год возросли незначительно – до 0,34 млрд грн, тогда как текущие - на 80,3%, до 7,78 млрд грн, а суммарная дебиторская задолженность снизилась на 23,8% – до 1,03 млрд грн.

"Киевстар" - украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами по состоянию на конец 2018 года пользовались около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).