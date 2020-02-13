Налоговая служба опубликовала разъяснение по введению кассовых аппаратов в смартфоне

Как сообщает пресс-служба ГНС, в письме предоставлены ответы на самые распространенные вопросы о программных РРО, передает БизнесЦензор.

"Надеемся, что этот документ поможет развеять мифы вокруг введения программных РРО, а также значительно повысит осведомленность плательщиков налогов в этой важной сфере", – отмечают в налоговом ведомстве.

Информационное письмо можно скачать на сайте Государственной налоговой службы.

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Как сообщалось, принятым Верховной Радой в сентябре и подписанным президентом Владимиром Зеленским законом устанавливается, что все физические лица-предприниматели 2-4 групп упрощенной системы налогообложения обязаны до 1 января 2021 года установить регистраторы расчетных операций (РРО). При этом законом предусмотрено введение программных РРО вместо классических и урегулировано использование электронного чека.

По словам главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова, ГНС электронные регистраторы расчетных операций будут бесплатными, поэтому украинским предпринимателям не придется тратить дополнительные средства на кассовые аппараты.

По данным Налоговой службы, в тестировании приложения программного регистратора расчетных операций (РРО) уже принимают участие около 3 тысяч пользователей.

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