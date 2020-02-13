На Подольско-Воскресенском мосту установили 90-метровый пролет. ВИДЕО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

"Сегодня специалисты установили в проектное положение металлоконструкцию пролетного строения весом в 500 тонн. Работы выполняли с помощью супердомкратов из Нидерландов, что работали и на строительстве Шулявского путепровода", – сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Он также отметил, что установлена металлоконструкция станет основой поворота с Верхнего Вала на мост. Железобетонные опоры мостового перехода через Днепр в этом месте уже построены, и теперь продолжаются подготовительные работы к бетонированию пролетного строения.

Перекладывают также инженерные сети, обустраивают технологические площадки и проезды. Работают специалисты и над частичным демонтажем старого моста на Рыбальский остров.

"Мы делаем все, чтобы до конца этого года открыть автомобильное сообщение по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу", – подчеркнул Кличко.