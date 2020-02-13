Нацбанк спрогнозировал падение ставок по депозитам в гривне ниже 10% годовых

Об этом заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил на встрече с представителями Европейской бизнес ассоциации, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В прошлом году был шок из-за того, что гривня выросла, и это был шок для всех. В этом году.., если у нас все будет нормально с МВФ, будет еще один шок – будут демонстрации под Национальным банком, поскольку люди будут получать по своим сбережениям: по депозитам в валюте – до 1%, а по гривне – ниже 10%", – сказал Чурий.

При этом замглавы НБУ отметил, что при этом снижение ставок по депозитам позитивно отразится на украинской экономике в целом.

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Как сообщалось, Международный валютный фонд (МВФ) по-прежнему ожидает выполнения согласованных ранее предварительных мер для окончательного утверждения советом директоров Фонда новой трехлетней программы расширенного финансирования EFF на $5,5 млрд, заявил в четверг представитель МВФ Джерри Райс.

Напомним, 7 декабря 2019 года Международный валютный фонд достиг соглашения с украинскими властями об условиях нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд SDR (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования.

Как отметили в МВФ, предварительно соглашение еще подлежит утверждению руководством МВФ и Исполнительным советом Фонда, и будет зависеть от выполнения ряда предварительных условий.