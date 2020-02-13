Прокуратура сообщила о подозрении пособникам Курченко в схеме фиктивного транзита топлива

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, эти действия нанесли государственному бюджету почти 600 млн грн убытков, передает БизнесЦензор.

По версии следствия, должностные лица таможни подделывали документы о якобы вывозе импортируемого топлива за пределы территории Украины в режиме транзита, тем самым способствовали уклонению подконтрольными бизнесмену предприятиями от уплаты налогов.

В свою очередь капитан судна, зная, что танкер не загружен топливом, имитировал его перевозки.

В декабре 2019 года по указанному делу был задержан чиновник налоговой милиции, который с 2012 по 2014 годы способствовал участникам преступной схемы избегать уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.

"Так, не имея законных оснований, милиционер в таможнях 8 областей изымал оригиналы документов на ввоз нефтепродуктов предприятиями, подконтрольными бизнесмену-беглецу. На основании изъятых у налоговика документов правоохранителям удалось установить новые факты контрабанды нефтепродуктов и лиц, вероятно причастных к преступной схемы", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, Прокуратура Одесской области проводит расследование в отношении организаци махинаций с нефтепродуктами беглого Сергея Курченко. Он подозревается в создании преступной организации, уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, легализации доходов, полученных преступным путем и фиктивном предпринимательстве.

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В марте 2019 года Генпрокуратура завершила расследование дела против Курченко по ряду других обвинений.

В частности, беглому олигарху инкриминируют незаконное завладение сжиженным газом ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укргаздобыча", в соучастии с должностными лицами ряда министерств и обладминистраций, а также компаний группы "Нафтогаз", что нанесло ущерб указанным предприятиям на 2,2 млрд грн, с последующей легализацией (отмыванием) незаконно полученных доходов с уклонением от уплаты налогов.

Также Курченко обвиняют в незаконном завладении денежными средствами "Нафтогаза" на сумму почти 450 млн грн и 5,1 млрд грн.

Кроме того, олигарх подозревается в незаконном завладении денежными средствами Национального банка на общую сумму более 787 млн ​​грн, которые были предоставлены в виде стабилизационного кредита ПАО "Реал Банк", а также средствами самого банка на сумму более 4,7 млрд грн при выдаче кредитов подконтрольным Курченко фиктивным предприятиям.

Ему также инкриминируют завладение средствами ПАО "Брокбизнесбанк" на 866 млн грн путем противоправного предоставления "Брокбизнесбанком" межбанковских кредитов в пользу "Реал Банка" и незаконном размещении средств на корреспондентском счете в "Реал банке", а также денежными средствами "Брокбизнесбанка" в сумме 1,4 млрд грн путем выдачи кредитов предприятиям с признаками фиктивности.

Курченко также подозревают в завладении денежными средствами ПАО АБ "Укргазбанк" на сумму 502 млн грн путем заключения мнимых договоров купли-продажи ценных бумаг - облигаций Государственного ипотечного учреждения.

Также олигарха обвиняют в завладении деньгами ПАО "Аграрный фонд" на общую сумму более 2 млрд грн путем заключения ПАО "Брокбизнесбанк" мнимых договоров купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа с "Аграрным фондом" и договоров прямого РЕПО с Национальным банком Украины.

Кроме того, Курченко вменяют фиктивное предпринимательство.