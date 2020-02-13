Нацбанк выдал валютную лицензию компании "Леогейминг Пей"

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение НБУ, передает БизнесЦензор.

"Леогейминг Пей" стала 31 финучреждением, получившим лицензию на торговлю валютными ценностями в наличной форме.

НБУ 3 января 2017 года зарегистрировал международную платежную систему "ЛЕО", платежной организацией которой является ООО "Финансовая компания "Леогейминг Пей". Согласно Единому госреестру, бенефециаром финкомпания является Алена Шевцова.

"ФК Леогейминг Пей" зарегистрирована в декабре 2013 года.

Уставный капитал ФК составляет 19,7 млн грн.