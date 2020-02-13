Налоговая милиция обнаружила крупный склад контрабандной техники на Львовщине

Как сообщает пресс-служба ГФС, налоговики установили группу лиц, которые по заказу владельцев интернет-магазинов организовали незаконный ввоз в Украину бытовой техники, телевизоров, мобильных телефонов известных торговых марок, передает БизнесЦензор.

"Указанная продукция ввозилась на таможенную территорию Украины физическими лицами измельченными партиями без уплаты налоговых и таможенных платежей (НДС и пошлины), накапливалась на территории Украины и впоследствии передавалась заказчикам, которые рассчитывались с фигурантами наличными, часть из которых последние оставляли себе в качестве вознаграждения, а часть – обменивали на валюту и использовали для дальнейшей закупки техники", – сказано в сообщении.

Следствием установлено, что в течение 2019-2020 годов фигурантами было ввезено на таможенную территорию Украины без уплаты налоговых и таможенных платежей техники известных торговых марок на сумму более 120 млн грн.

В дальнейшем незаконно импортируемые товары их заказчики реализовывали через специализированные сайты по ценам ниже, чем стоимость официально импортируемых товаров.

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По этому делу налоговой милицией были проведены обыски в нежилых помещениях, которыми пользовались участники схемы в Киеве, Львове и Львовской области.

"По результатам обысков из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 4 тыс. 419 единиц неучтенной техники известных торговых марок стоимостью 15 млн грн, неучтенную наличность в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 1,1 млн грн, черновые записи и др . доказательства незаконной деятельности", – отмечается в сообщении.