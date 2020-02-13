БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
13.02.20 19:57

Facebook нанял Reuters для борьбы с фейками в преддверии выборов в США

Facebook Inc договорилась с агентством Reuters, подразделением Thomson Reuters Corp, о проверке контента, размещенного в соцсети и ее подразделении Instagram.

Facebook нанял Reuters для борьбы с фейками в преддверии выборов в США

Как сообщает Reuters, новый отдел агентства будет проверять фото, видео, заголовки и другой контент, созданный пользователями Facebook в США на английском и испанском языках, передает БизнесЦензор.

Финансовые условия сделки не раскрываются.

Напомним, Facebook подвергается критике из-за возможности распространения фейковых новостей в преддверии президентских выборов в США, назначенных на ноябрь этого года.

В декабре соцсеть запустила пилотный проект с целью быстрее выявлять дезинформацию.

Американские спецслужбы утверждают, что социальные сети широко использовались Россией для вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году. Москва отвергает эти обвинения.

Facebook работает над проверкой контента в США и с другими партнерами, среди которых агентства Associated Press и AgenceFrance-Presse.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100