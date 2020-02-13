АМКУ рекомендовал "Укртрансгазу" не мешать добывать газ из месторождений под хранилищами

Об этом говорится в сообщении АМКУ, передает БизнесЦензор.

Такая рекомендация предоставлена в рамках рассмотрения заявления ООО "Стрыйнафтогаз", которое, получив спецразрешение на разработку Добровлянской площади, прошло бурильными трубами сквозь ПХГ, чтобы добраться до залежей газа на лицензионном участке.

При этом между поверхностью и залежами газа, которые должно добывать "Стрыйнафтогаз", находятся подземные хранилища газа, через которые "Стрыйнафтогаз" должен пройти, чтобы добраться до той самой Добровлянской площади.

В частной компании утверждают, что добывают газ из своего месторождения, установив герметичные трубы, что исключает возможность забора газа из государстенных хранилищ. При этом на скважине должен быть размещен датчик, который проверяет состав газа в трубе и показывает, что это "новый" газ.

"Укртрансгаз", оператор подземных хранилищ газа, почему-то решил, что надо проверить герметичность труб "Стрыйнафтогаза". Другими словами, косвенно, но указал на подозрение, что "Стрийнафтогаз" не качает с глубины новый газ, а понемногу поднимает на поверхность чужой, который не так глубоко", – отмечается в сообщении.

При этом в АМКУ не указано, прошла ли такая проверка.

"Стрыйнафтогаз" все же идет на проверку герметичности, но ... такая проверка привела к выводу скважины из строя", – констатируют в АМКУ.

В связи с этим "Стрыйнафтогаз" обвинил "Укртрансгаз" в попытке заблокировать работу компании.

В этой связи АМКУ рекомендовал "Укртрансгазу" воздержаться от склонения газодобывающих компаний к работам, которые могут нарушить работу скважин и, как следствие, помешать конкуренции на рынке природного газа, а "Оператору ГТС" не препятствовать приему добываемого газа в магистральные сети.

Как писал БизнесЦензор, собственниками ООО "Стрийнафтогаз" являются Олег Курочкин (50%), Петр Грынив (25%) и Юрий Петрушко (25%). Компания владеет специальными разрешениями на пользование недрами Добривлянская площади и Черницкой площади на Львовщине.

"Стрыйнафтогаз" в 2019 году увеличил добычу газа на 17% по сравнению с 2018 годом - до 55 млн кубометров.