Завод соратника лидера фракции "ОПЗЖ" начнет поставки продукции в США

Как сообщает пресс-служба компании, завод уже получил необходимые разрешения и планирует начать поставки продукции в первом полугодии 2020 года, передает БизнесЦензор.

"Мы активно работаем над расширением географии продаж. Мировая конкуренция только возрастает, поэтому долгосрочное сотрудничество с новыми партнерами – важное событие для нашего предприятия", – отмечает генеральный директор предприятия Александр Чернецов.

Директор "НПП "Заря" (Рубежное Луганской области) Александр Чернецов указан также конечным бенефициаром компании.

Как сообщали Наші гроші, он был главным инженером Рубежанского казенного завода "Заря", которым ранее руководил экс-министр энергетики Юрий Бойко. Кроме того, Чернецов руководил Рубежанский городской организацией Республиканской партии, которую возглавлял Бойко. Сейчас нардеп Бойко возглавляет фракцию прроссийской партии "ОПЗЖ" вместе с Вадимом Рабиновичем.

Чернецов также баллотировался в Верховную Рады от партии "ОПЗЖ", членом которой является.

ООО "НПП Заря" в 2010 году основал Айдын Абдурашитович Айсин, который тогда был заместителем директора по финансам и экономике "Укртрансгаза", подконтрольного тогдашнему министру энергетики Юрию Бойко. Впоследствии Айсин стал вице-президентом "Энергоатома", а "Зарю" перерегистрировали на кипрскую компанию "Зерифо Венчерз Лтд", концечным владельцем которой сейчас указан Чернецов.