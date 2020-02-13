Налоговая милиция обнаружила две незаконные нефтебазы на Полтавщине

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС, передает БизнесЦензор.

"В рамках проведения операции "Акциз-2020" были установлены две нефтебазы и ряд АЗС на территории региона, на которых осуществлялось незаконное накопление, хранение и сбыт подпольно изготовленных нефтепродуктов низкого качества, которые не соответствуют требованиям Технического регламента и ГОСТу", – сказано в сообщении.

По даным следствия, злоумышленники реализовывали продукцию за наличные без отражения указанных операций в бухгалтерском и налоговом учете и, соответственно, - без уплаты налогов.

"По результатам проведенных действий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 377,4 тонн нефтепродуктов стоимостью 9,5 млн грн, а также документы финансово-хозяйственной деятельности, кассовые книги и черновые записи", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, 11 февраля прокуратура Полтавской области совместно с налоговой милицией прекратили сбыт незаконно изготовленного топлива на территории одной из нефтебаз. В ходе обыска было изъято более 1,25 млн л нефтепродуктов стоимостью 37,6 млн ​​грн.