БизнесЦензор

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13.02.20 16:54

В Украине создали электронный сервис, который платит деньги за безопасное управление авто

При содействии Министерства инфраструктуры в Украине создан первый электронный сервис, который платит деньги за безопасное управление авто.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает БизнесЦензор.

"За безопасное управление авто можно получить кэшбэк. При содействии Министерства инфраструктуры в Украине создан первый электронный сервис, который платит деньги за безопасное управление авто. Стартап "Штрафы UA" разработал приложение, что должен снизить количество аварий на дорогах. Система позволяет оценить вождения конкретного водителя и мотивировать не нарушать. За ответственное поведение на дороге водитель получает награду – до 18% кэшбэка от суммы страхования. Скидка формируется неоднократно и постоянно меняется в зависимости от безопасности стиля вождения", – заявил Криклий.

По словам главы министерства, сервис "Безопасное вождение" запустился 10 января и за месяц уже получил более 10 тыс. пользователей.

"Синергия государства, общественности и бизнеса дают беспрецедентные для Украины смарт-решения. Это именно тот подход, который нужен для развития транспортной инфраструктуры и решения застарелых проблем. Искренне благодарен основателю стартапа Денису Дмитрову и всей команде "Штрафы UА" за инициативность, решительность и последовательность в реализации смелого и очень нужного проекта", – подчеркнул министр инфраструктуры.

"Первый рейтинг своего управления пользователь увидит после выполнения 10 поездок. Вместе с рейтингом водителю будет предложена сумма кэшбэка. Стартап также разработал виджет для городов. Он позволяет водителям, которые направляются в другой город, учитывать все факторы и быть более внимательными в новой местности. Сейчас приложение работает для IOS платформы, также разработчики планируют запуск для Android. В ближайшее время в приложении планируется расширение возможностей вознаграждения за ответственное вождение. Сейчас команда активно работает над формированием сообщества безопасного вождения", – подчеркнул Криклий.

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