В Украине создали электронный сервис, который платит деньги за безопасное управление авто

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает БизнесЦензор.

"За безопасное управление авто можно получить кэшбэк. При содействии Министерства инфраструктуры в Украине создан первый электронный сервис, который платит деньги за безопасное управление авто. Стартап "Штрафы UA" разработал приложение, что должен снизить количество аварий на дорогах. Система позволяет оценить вождения конкретного водителя и мотивировать не нарушать. За ответственное поведение на дороге водитель получает награду – до 18% кэшбэка от суммы страхования. Скидка формируется неоднократно и постоянно меняется в зависимости от безопасности стиля вождения", – заявил Криклий.

По словам главы министерства, сервис "Безопасное вождение" запустился 10 января и за месяц уже получил более 10 тыс. пользователей.

"Синергия государства, общественности и бизнеса дают беспрецедентные для Украины смарт-решения. Это именно тот подход, который нужен для развития транспортной инфраструктуры и решения застарелых проблем. Искренне благодарен основателю стартапа Денису Дмитрову и всей команде "Штрафы UА" за инициативность, решительность и последовательность в реализации смелого и очень нужного проекта", – подчеркнул министр инфраструктуры.

"Первый рейтинг своего управления пользователь увидит после выполнения 10 поездок. Вместе с рейтингом водителю будет предложена сумма кэшбэка. Стартап также разработал виджет для городов. Он позволяет водителям, которые направляются в другой город, учитывать все факторы и быть более внимательными в новой местности. Сейчас приложение работает для IOS платформы, также разработчики планируют запуск для Android. В ближайшее время в приложении планируется расширение возможностей вознаграждения за ответственное вождение. Сейчас команда активно работает над формированием сообщества безопасного вождения", – подчеркнул Криклий.