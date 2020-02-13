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13.02.20 16:09

"Украэрорух" уплатил в 2019 году миллиард гривен налогов

По итогам прошлого года "Украэрорух" уплатил в бюджеты Украины всех уровней более 1 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.

"Украэрорух" уплатил в 2019 году миллиард гривен налогов

Об этом сообщает пресс-служба "Украэроруха", передает БизнесЦензор.

Единый социальный взнос, который, в частности, является источником формирования Пенсионного фонда, за прошлый год составил 448,2 млн грн, налог с доходов физических лиц - 445,9 млн грн и военный сбор - 36,1 грн.

Отмечается, что деятельность предприятия не финансируется из государственного бюджета, а только за счет собственных средств, полученных за предоставленные украинским и зарубежным авиакомпаниям услуги по аэронавигационному обслуживанию полетов в воздушном пространстве Украины.

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