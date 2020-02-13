Tesla разместит акции на $2 миллиарда

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

Главный исполнительный директор Илон Маск приобретет бумаги на сумму до $10 млн, кроме того, член совета директоров компании Ларри Эллисон купит акции на $1 млн.

Goldman Sachs и Morgan Stanley выступают андеррайтерами размещения и имеют опцион на покупку акций компании на $300 млн.

Средства, полученные от продажи, будут направлены на улучшение балансовых показателей и общекорпоративные нужды.

Tesla планирует капзатраты в 2020 году в объеме $3,5 млрд. По итогам прошлого года их размер составил $1,33 млрд по сравнению с запланированными $2,6 млрд.

За последние 12 месяцев капитализация компании подскочила на 149%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 вырос на 23%.