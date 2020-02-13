Крупные сети АЗС продолжили снижать цены на дизтопливо

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, сеть ОККО снизила цену на дизтопливо на 20 копеек – до 26,99 грн/л.

Стоимость топлива в сети AMIC снизилась также на 20 коп. – до 25,79 грн/л.

На 50 копеек за литр дизтопливо подешевело на станциях Chipo и "Автопорт".

Кроме того, на 10-30 коп./л дизельное топливо подешевело в сетях "Катрал" и "БРСМ-Нафта".

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Напомним, в период со 2 декабря 2019 года по 11 февраля 2020 года средние цены на бензин и дизельное топливо снизились на 2,03-2,20 грн/л.

Со второй декады января снижение цен дизельного топлива на АЗС приостановилось из-за роста цен в оптовом сегменте, неопределенной ситуации с поставками из Беларуси и общей напряженности на мировом рынке нефти.