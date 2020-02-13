Кинотеатр "Киев" планируют открыть до конца года, – КГГА

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак, передает БизнесЦензор.

"Кинотеатр "Киев" – это важное и знаковое здание для Киева, с собственным духом и историей. И очевидно, что такие культовые места должны быть ухоженными, в надлежащем состоянии, должны быть полезными для горожан и прибыльными для общества. Бывший арендатор не вложил в содержание здания ни копейки, при этом нещадно эксплуатируя и платя городу всего 47 тыс. грн. Поэтому, очевидно, что теперь кинотеатр требует капитального ремонта, над чем мы сейчас и работаем", – сообщил Слончак.

Заместитель председателя КГГА отметил, что кинотеатр "Киев" как памятник архитектуры местного значения требует особенно тщательного подхода и контроля в вопросах ремонта и согласования, что несколько замедляет процесс восстановления работы кинотеатра.

Однако это один из важнейших этапов, что город тщательно держит на контроле.

"Кинотеатр "Киев" всегда будет для города культурным центром и будет работать по профилю. Все остальное – ложь и манипуляции отдельных политиков и бизнесменов. "Киев" однозначно будет пространством для национальных и международных фестивалей, делают наш город еще более современным, культурным и молодежным и не может быть по-другому", – подчеркнул Слончак.

14 января 2019 года директор Департамента коммунальной собственности Андрей Гудзь и заместитель главы КГГА Владимир Слончак обнародовали планы об объявлении конкурса на аренду кинотеатра со стартовой ценой аренды приблизительно в 700 тыс. грн/мес. По словам Слончака, в конкурсе "победит тот, кто предложит наибольшую арендную плату". При этом представители городской власти обещали, что целевое назначение кинотеатра не может быть изменено, так как он является памятником архитектуры местного значения.

Замглавы КГГА обратил внимание на то, что площадь кинотеатра - 7131 кв. м, арендная плата составляет 47 тыс. грн в месяц. По его словам, арендатор заключил также четыре договора субаренды на площадь 886 кв. м, за которую арендатор получал 208 тыс. грн.

Кинотеатр был передан в аренду обществу ООО "Культурный центр кинотеатр "Киев" решением КГГА в 1998 году. Договор аренды был заключен на десять лет сроком до 4 января 2009 года и был пролонгирован до 4 января 2019 года. КГГА утверждает, что в установленные законом сроки направила арендатору два письма о непродлении договора аренды. Руководство кинотеатра получение этих писем отрицало и подало в суд.

В апреле прошлого года на открытом аукционе по аренде помещения кинотеатра "Киев" победил ООО "Синема-Центр" с предложение 2,1 млн грн в месяц. Срок действия договора аренды составляет 10 лет. В течение этого срока Киевский городской совет не будет принимать решение о приватизации этого объекта. В случае невыполнения арендатором условий договора, вопрос будет решаться в судебном порядке.

В ноябре 2019 года Научно-исследовательский институт инновационного строительства Украинской академии наук провел проверку здания кинотеатра и признал его непригодным для использования по назначению. Специалисты установили, что в здании отсутствуют системы дымоудаления, оповещения о пожаре, автоматизированные системы противопожарной защиты, защита от молний. Системы внутреннего противопожарного водоснабжения и система автоматической пожарной сигнализации находятся в нерабочем состоянии. Металлические конструкции не обеспечивают класс огнеупорности R60, а эвакуационные выходы не соответствуют нормам эксплуатации при пожаре.