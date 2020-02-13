Фонд гарантирования предложил беглому Клименко забрать остатки имущества банка "Юнисон"

Об этом сообщает пресс-служба Фонда, передает БизнесЦензор.

Так, после удовлетворения требований всех кредиторов банка "Юнисон" осталось нереализованное имущество: 408 кредитов, по которым есть задолженность, дебиторская задолженность, 98 единиц компьютерной техники, 15 транспортных средств, мебель, инвентарь, банки векселей и чековых книжек.

Как отмечают в Фонде, акционеры банка имеют право на получение остаточного имущества (активов) и не позднее 30 дней с даты размещения этого сообщения на сайте ликвидируемого банка, должны направить заявление о намерении получить указанное имущество или об отказе от его получения.

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Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) по предложению Фонда гарантирования вкладов и физических лиц 18 июня 2018 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Банк "Юнисон".

Ранее Фонд гарантирования неоднократно заявлял, что бывшие владельцы неплатежеспособного ПАО "Банк "Юнисон" с помощью незаконных решений судов пытаются предотвратить ликвидацию банка и вернуть контроль над ним.

Судебные споры в этом отношении длились 3 года. В итоге Шестой апелляционный административный суд 1 октября 2019 года удовлетворил жалобу Национального банка и подтвердил законность ликвидации банка "Юнисон".

Напомним, правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении ПАО "Банк "Юнисон" к категории неплатежеспособных 28 апреля 2016 года из-за непрозрачной структуры собственности.

По данным СМИ, фактическим собственником банка является Александр Клименко - министр доходов и сборов в правительстве Николая Азарова, который также неформально владеет медиа холдингом "Вести" и сейчас находится в России.

По данным НБУ на 1 октября 2015 года по общему объему активов (825,89 млн грн) банк "Юнисон" занимал 71 место среди 123 работающих украинских банков.