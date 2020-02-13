Энергосообщество не поддержало предварительную сертификацию "Укрэнерго"

Об этом говорится в сообщении Секретариата Энергетического сообщества (ЭС), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В ЭС отметили, что согласно статье 9 Директивы 2009/72/ЕС компания, которая подала заявку на сертификацию, должна быть собственником активов, однако "Укрэнерго" не владеет системой передачи электроэнергии, а следовательно не может быть сертифицировано по модели разделения собственности (ownership unbundling,OU).

"Право собственности на активы передачи является одним из ключевых элементов модели собственности, поскольку это обеспечивает бескомпромиссную независимость оператора системы передачи в принятии решений относительно управления системой и инвестиций в нее, а также исключает потенциальные конфликты интересов с какими-либо сторонними собственниками активов", – отмечается в выводах.

Секретариат ЭС отметил, что украинский регулятор в своем предварительном решении о сертификации НЭК, ссылаясь на Хозяйственный кодекс Украины (ст. 136), указывает: право "Укрэнерго" осуществлять управление системой передачи на основании хозяйственного ведения соответствует реальному праву владения, пользования и распоряжения с одним только отличием в виде необходимости получения согласия собственника (в лице Министерства финансов) на распоряжение имуществом. Секретариат с данной позицией НКРЭКУ не согласен.

"НКРЭКУ должна принять окончательное решение о сертификации в течение двух месяцев с максимальным учетом мнения Секретариата", – подчеркнули в ЭС.

Как сообщалось, в октябре 2019 года Энергетическое сообщество сообщило о том, что приступило к оценке решения НКРЭКУ о предварительной сертификации НЭК "Укрэнерго" в качестве независимого оператора системы передачи электрической энергии, уже тогда констатировав наличие в нем недочетов.

Сертификация "Укрэнерго" является одним из требований директивы ЕС (2009/72 от 13 июня 2009 года об общих правилах внутреннего рынка электроэнергии), имплементация которой входит в перечень международных обязательств Украины, а также закона "О рынке э/э".

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК находится в подчинении Министерства финансов.