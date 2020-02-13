Клиенты "Ривнегаз Сбыта" каждый седьмой платеж за газ осуществляют через интернет

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Ривнегаз Сбыта" сообщает БизнесЦензор.

В 2019 году более 42 000 клиентов оплачивали за газ через онлайн.

По состоянию на 1 января 2020 компания "Ривнегаз Сбыт" наладила работу с пятью платежными системами EasyPay, Portmone, Ipay, Сбер 24 и Приват 24. Оплата за газ через интернет осуществляется любыми платежными картами Visa и MasterCard. О наличии и размере комиссии платежные сервисы информируют плательщиков в процессе совершения сделки.

Мобильные приложения с каждым годом набирают популярность среди потребителей газа области. Одним из самых популярных у потребителей является приложение Viber. По состоянию на 1 февраля 2020 в Viber зарегистрировались более 13200 потребителей Ривненщины. Это еще один сервис, через который можно быстро передать показания счетчика газа, и даже платить за него.

"Чат бот 7104ua в мессенджере Viber позволяет не только подать показания счетчика и оплатить за газ, но и загрузить ежемесячный счет в формате PDF. В соответствии с законодательством платить за газ нужно до 20 числа каждого месяца. Тогда в клиента не будет начислена пеня. Удобно это сделать с помощью чат-бота", - сообщает компания.

"Использование различных онлайн-сервисов создает дополнительный комфорт для клиентов компании и открывает возможности для экономии средств и времени. Имея доступ в интернет и банковскую карту, услуги по газоснабжению можно оплатить независимо от времени и места пребывания. Выбрать сервис для расчетов можно в Личном кабинете на сайте 104.ua, или непосредственно на страницах сервисов", - говорит директор "Ривнегаз Сбыта" Леонид Кошельник.

Стоит отметить, что "Ривнегаз Сбыт" оплачивает банковский комиссионный сбор по каждому оплаченному счету в размере 0,3%, что предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины от 30.09.2015 года №792 "Об обеспечении проведения расчетов за природный газ".

"Однако, ряд банков и сервисов при оплате за газ дополнительно взимают с потребителей собственный комиссионный сбор и самостоятельно определяют его размер", - сообщает компания.