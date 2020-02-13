Футбольный клуб Ахметова получил лицензию для запуска собственного телеканала

Как сообщил представитель "Шахтера" на заседании, телеканал FCSD станет первым футбольным клубным телеканалом в Украине, передает БизнесЦензор со ссылкой на издание "Детектор медіа".

Планируется, что канал будет вещать круглосуточно и транслировать матчи "Шахтера", в том числе и архивные (клуб имеет видеоархив за 20 лет), до- и послематчевую аналитику, интервью с игроками, репортажи о жизни футбольной команды.

При этом канал "Шахтера" не будет входить в "Медиа Группу Украина" своего владельца Рината Ахметова, которая уже имеет три собственных футбольных канала. Дистрибуцией и монетизацией клубного канала заниматься коммерческий отдел ФК "Шахтер".

FCSD планирует сказать в сетях кабельных операторов, IPTV и OTT-провайдеров. Также канал будет распространять свой контент на сайте футбольного клуба.