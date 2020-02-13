Крупнейшие сети АЗС снизили цены на автогаз до минимума за последние 3 месяца

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, цена сжиженного газа на станциях ОККО и WOG опустилась на 8-10 копеек – до 12,67 грн и 12,65 грн/л соответственно.

Автогаз на станциях Chipo подешевел на 30 копеек – до 11,14 грн/л.

Крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" снизила цены на 14-18 коп. – до 11,02-10,95 грн/л. Самая низкая цена в сети "Привата" зафиксирована в Житомирской области – 9,60 грн/л.

Стоимость автогаза в сети SUN OIL была снижена сразу на 92 копеек – до 11,36 грн/л.

В сетях AMIC, "БРСМ-Нафта", Автотранс, Род-Ник, Marshal, Mango и Motto автогаз подешевел в пределах 5-15 коп./л.

Читайте также: Оптовые цены на автогаз упали на 8% с начала года

Как сообщалось, розничные цены на автогаз начали снижаться с 20-х чисел января, реагируя на падение его стоимости на оптовом рынке. С того времени средняя розничная цена на АЗС опустилась на 5% или на 75 копеек за литр.

Оптовые цены сжиженного газа начали снижаться со середины декабря прошлого года. За этот период средняя по Украине цена СУГ на условиях самовывоза с ГНС снизилась на 18% – до 15 610 грн/т.