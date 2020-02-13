БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
13.02.20 13:53

Мининфраструктуры ведет переговоры о возобновлении работы "дочки" WizzAir в Украине

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что на данный момент идет диалог с авиакомпанией WizzAir о возобновлении работы ее представительства в Украине.

Мининфраструктуры ведет переговоры о возобновлении работы "дочки" WizzAir в Украине

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

"Им интересен рынок Украины и возврат представительства. Они видят, как мы динамично растем на 20% в год, опережая среднеевропейские показатели. Вопросы, которые мне задали... По ним готовимся. Когда это будет, на каких условиях говорить не могу - идет диалог. Если получится, это будет большой и важный сигнал для остальных", - сказал Криклий.

Wizz Air закрыла украинскую авиакомпанию "Визз Эйр Украина" в 2015 году и резко сократил количество рейсов из Украины.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100