Из-за неправильного прогноза курса гривни госбюджет потерял 2,3 миллиарда, – Счетная палата

Об этом со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты Украины сообщает БизнесЦензор.

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что доходы общего фонда государственного бюджета не выполнены на 13,8 млрд грн, или 24,5%.

"Такое существенное невыполнение вызвано прежде всего низким уровнем поступления таможенных платежей. Так, доходы, взимание которых контролируют таможенные органы, не выполнены на 7,9 млрд грн, или 30,4%", - сказал Пацкан.

"Почему так произошло? Опять приходится говорить о качестве макроэкономического прогнозирования, на что Счетная палата обращает внимание не один год. Судите сами. Фактический курс гривны в среднем за январь составил 24,1 гривны за доллар США, тогда как в расчетах показателей доходов бюджета на 2020 год учтено 27 гривен за доллар США. По оценке Счетной палаты это привело к недопоступления 2,3 млрд гривен", - сказал ПАцкан.

Другим фактором стало уменьшение по сравнению с январем прошлого года, импорта товаров на 1% при условии прогнозируемого на 2020 год роста на 11,3%.