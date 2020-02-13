Госгеонедр выставит на аукционы 12 нефтегазовых участков, – Гончарук

Об этом сообщает телеграм-канал Гончарука, передает БизнесЦензор.

"К подписанию готовятся 9 соглашений о распределении углеводородных недр, а также запущен "Инвестиционный атлас недропользователя", на который нанесли более 100 готовых к недропользования объектов, в частности перспективные нефтегазовые площади. В феврале уже стартуют 12 аукционов по участкам через электронные торги", - сообщил Гончарук.

"Важно! Мы продаем не сами месторождения, а только разрешения на пользование недрами", - добавил он.