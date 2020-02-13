Прокурор по делу Бойко получил от его окружения месторождение минеральных вод

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

"Трускавецкие лечебные воды" были созданы в 2016 году. К февралю текущего года его владельцем было ПАО "Трускавецкурорт". Это ПАО обладает рядом курортов в Трускавце, а для оптимизации расходов по эксплуатации Трускавецкого месторождения минеральных вод создало отдельное предприятие - "Трускавецкие лечебные воды". Фирме было передано также специальное разрешение №2005 на пользование месторождением минвод, в том числе, участком "Нафтуся". Планировалось, что совладельцем фирмы станет Трускавецкий горсовет, но проект не был реализован.

По данным Youcontrol, с 4 февраля новыми владельцами "Трускавецкие лечебные воды" стали четверо жителей Киева и Киевской области: Карлос Карапетян, Светлана Корнийко, Александр Стельмащук и Владимир Жербицкий.

Стельмащук недавно был директором закрытого венчурного фонда "Хантер", управляющей ЧАО "Трускавецкурорт". Его доля в уставном фонде компании составляет 24%.

Карлос Карапетян, кроме трускавецкого предприятия, является основателем киевского ООО "Парк-Авеню". А Светлана Корнийко обладает рядом фирм, занимающихся деятельностью отелей и ресторанов, а также строительством.

Владимир Жербицкий был первым заместителем военной прокурора Украины Анатолия Матиоса и ушел на пенсию в октябре 2017 года. Среди его дел было расследование сделок Сергея Курченко в банковской сфере и со сжиженным газом.

В 2017 году народный депутат "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко заявил, что в деле со сжиженным газом ГПУ еще в 2015 году подготовила обращение в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности и задержания нардепа Юрия Бойко, которого считала "участником преступной организации Сергея Курченко". Бойко подозревался в том, что в качестве министра ТЭК способствовал завышению объемов сжиженного газа для населения, который через фирмы Курченко продавался на рынке для частных предприятий.

Обращение в парламент не было передано, а в 2016 году Военная прокуратура заявила, что Бойко допрошен по делу Курченко как свидетель. Для привлечения Бойко к ответственности не хватило доказательств.

ГПУ заявила, что схема со сжиженным газом нанесла государству ущерб в 2 млрд грн.

"Трускавецкурорт" создано на базе восьми санаториев курорта Трускавец, четырех поликлинических учреждений, двух заведений общественного питания и десяти коллективных предприятий, предоставляющих коммунальные, производственные, транспортные и другие услуги на территории курорта.

Владельцами "Трускавецкурорт" является ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд" Хантер "(67%) и ООО" Полиинвестгрупп "(33%). Наибольший пакет акций "ЗНВКИФ" Хантер "в почти 34% принадлежит кипрской Kotryna holding ltd, владельцем которой указанная компания с Сейшельских островов VLD Holding Limited.

Бенефициаром "Полиивестгрупп" указан Максим Шапошников. Ранее фирма была полноценным владельцем "Трускавецкурорт", через компанию "DV corporation limited" была связана с Юлием Иоффе. Иоффе был заместителем Юрия Бойко в министерстве ТЭК и в Республиканской партии.

Председателем наблюдательного совета "Трускавецкурорт" является Павел Якубенко, а в состав совета входит его сын Владимир Якубенко, ранее работавший заместителем председателя правления "Нафтогаза Украины" и возглавлял ГП "Газ Украины". Также в наблюдательный совет "Трускавецкурорт" входит Вадим Украинский - вице-президент ГП НАЭК "Энергоатом". Он ранее работал заместителем председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и советником министра ТЭК Юрия Бойко.