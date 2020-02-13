Украинские банки получили за год рекордную прибыль в 60 миллиардов

Об этом Рожкова написала в Facebook, передает БизнесЦензор.

"60 млрд грн. Прибыль банковского сектора в 2019 году по предварительным данным. Почти в три раза больше, чем годом ранее. Новый исторический рекорд", - сообщила Рожкова.

Она также добавила, что это "реальная прибыль банковского сектора". "Если посмотреть на процентный доход госбанков, то инвестированные ОВГЗ - это всего лишь 12%", - добавила Рожкова.

"Банкирам будет интересен другой показатель - ROE, то есть отдача на капитал. У наших банков ROE сегодня - 34,2%. Это выше, чем общеевропейский показатель - 7%, и выше, чем у стран-соседей: Венгрия - 18%, Румыния - 17%, Чехия -16%. Более 10 украинских банков имеют показатель ROE более 30%", - сообщает Рожкова.

По ее данным, также в 2019 году уменьшилось количество убыточных банков – с 13 в 2018 году до 6 в 2019 году. Лидером по доходам среди украинских банков является государственный "Приватбанк", который получил за год 32 млрд грн.

Рожкова указала на основные факторы прибыли украинских банков - высокая операционная эффективность банков и низкие отчисления в резервы, которые за год уменьшились вдвое с 24 до 12 млрд грн.