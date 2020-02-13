Airbus получил миллиардные убытки из-за рекордных штрафов

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Помимо крупного штрафа, отрицательный баланс связан с запретом на экспорт вооружений в Саудовскую Аравию, в результате чего концерн не смог продать саудитам военно-транспортные самолеты A400M и потерял 1,2 млрд евро, указывается далее.

Операционная прибыль Airbus выросла на 19 процентов до 6,9 млрд евро, товарооборот - на 11 процентов до 70,5 млрд евро. В 2020 году концерн ожидает дальнейшего роста операционной прибыли до 7,5 млрд евро.

Убытки концерна в 2019 году вызваны выплатами в рамках коррупционного скандала в Airbus. В конце января 2020 года Airbus SE заключил с властями Франции, Великобритании и США мировое соглашение о рекордном штрафе в размере почти 3,6 млрд евро. Большую часть этой суммы - 2,1 млрд евро - получила Франция, еще 984 млн евро - Великобритания и 535 млн евро - США. В рамках договоренностей было заключено соглашение об отсрочке судебного преследования.

Как указали в британской Службе по борьбе с крупными финансовыми махинациями (SFO), решение о выплатах было принято чуть менее чем через четыре года после того, как ведомство начало расследование по подозрению в использовании европейским концерном коррупционных схем при продаже самолетов ряду стран. По данным Лондона, Airbus задействовал внешних консультантов для подкупа клиентов, чтобы те приобретали ее гражданские и военные самолеты. Речь шла о подразделениях корпорации в Шри-Ланке, Малайзии, Индонезии, Гане и на Тайване.