Кабмин подключил госорганы к электронному сервису проверки электронных квитанций

Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, передает БизнесЦензор.

Ранее правительство запустило возможность оплачивать государственные услуги с помощью электронного сервиса через интернет-банкинг. С помощью этого сервиса можно проверять квитанции в электронной форме, а не предоставлять их на бумаге с мокрой печатью.

К сервису check.gov.ua подключены: Сервисные центры МВД (водительские удостоверения, справка о несудимости и т.д.); Миграционная служба (паспорта, загранпаспорта и т.д.); ЗАГСы (все услуги с рождения, брака и т.п.); ЦНАП (услуги Миграционной службы и ЗАГСов); услуги в областных государственных администрациях (лицензии, выписки и т.п.).

"Это означает, что украинцам больше не нужно будет тратить время на то, чтобы принести в эти органы банковские квитанции об уплате. Можно просто оплачивать услуги через Интернет-банк или мобильное банковское приложение (можно прямо на месте) и дать номер квитанции работнику государственного учреждения", - сообщил Дубилет.

"Работники этих государственных учреждений получили служебные инструкции. Но если вдруг кто-то из списка выше все равно требует квитанцию в бумажной форме, звоните нам на горячую линию 1545, будем дополнительно разъяснять", - добавил он.

По словам Дубилета, к сервису присоединены уже три банка, в стадии подключения - еще 10 учреждений.