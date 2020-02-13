Цены на нефть стабилизировались после резкого роста

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Оптимизм, связанный с тем, что снижение глобального спроса на нефть в результате эпидемии коронавируса может быть менее существенным, чем ожидалось, поддержал цены на нефть, несмотря на то, что данные Минэнерго США указали на рост запасов в стране по итогам третьей недели подряд.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром составляет $55,78 за баррель, что на $0,01 (0,02%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду фьючерсы выросли в цене на $1,78 (3,3%), до $55,79 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром подорожал на $0,14 (0,27%) - до $51,31 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $51,17 за баррель, поднявшись на $1,23 (2,46%) по сравнению с предыдущей сессией.

Последние данные из КНР, однако, говорят о существенном росте числа новых случаев заражения коронавирусом: в китайской провинции Хубэй, эпицентре эпидемии, за истекшие сутки зарегистрировано 242 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой инфекцией, и 14 840 новых случаев заражения. Данные за истекшие сутки сильно отличаются от информации по состоянию на минувший вторник, что в Комитете здравоохранения объясняют изменением метода диагностики заболевания. За вторник в провинции в результате заражения коронавирусом COVID-19 скончались 94 человека, число вновь заразившихся составило 1 638 человек.

"Несмотря на то, что мы видим начавшуюся консолидацию цен на нефть, не стоит ждать их резкого скачка", - отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Group Corp. в Сингапуре Хоуи Ли.

"Потеря рынком китайского спроса по-прежнему остается серьезной проблемой", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

ОПЕК понизила оценку роста спроса на нефть на 2020 год на 230 тыс. б/с из-за коронавируса, говорится в ежемесячном отчете картеля. Согласно новым оценкам ОПЕК, спрос на нефть в 2020 году увеличится на 0,99 млн б/с - до 100,73 млн б/с.

Как сообщило в среду министерство энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю подскочили на 7,46 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали лишь рост на 2,3 млн баррелей.