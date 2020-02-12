Wizz Air приостановит полеты в аэропорт Одессы

Пассажирам, которые купили билеты на отмененные рейсы, авиакомпания предложила перебронирование на альтернативные маршруты, полный возврат средств или зачисление 120% стоимости билета в качестве кредита на WIZZ-счет, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание avianews.com.

"Хотя закрытие аэропорта вызвано не зависящими от нас причинами, Wizz Air приносит извинения всем пассажирам, которые столкнулись с неудобствами", – сообщили в компании.

Приостановка полетов затронет пассажиров сразу шести маршрутов Wizz Air из Одессы – в Берлин, Будапешт, Братиславу, Гданськ, Катовице и Вроцлав.

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В аэропорту Одесса пока не предоставили пояснений в отношении ремонтных работ.

Вечером 12 февраля предприятие опубликовало объявление о приостановке обслуживания рейсов 13 февраля в период с 11:30 до 17:00 в связи со строительством аэродромного комплекса.

Специальные сообщения NOTAM аэропорта по состоянию на 12 февраля не содержали никакой информации о закрытии воздушных ворот на период с 26 марта по 5 июня.

Сейчас в Одессе завершается строительство новой полосы, рулежных дорожек и перрона. Предполагается, что уже в ближайшие месяцы все взлеты и посадки будут переведены на новую полосу, а старая начнет выполнять роль магистральной рулежной дорожки.

Как сообщалось, венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air запустила рейсы из Одессы в Будапешт (Венгрия), Берлин (Германия), Гданьск, Вроцлав, Катовице (Польша) и Братиславу (Словакия) в ноябре 2019 года.