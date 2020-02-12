Харьковский метрополитен увеличил убыток в 2 раза

Об этом пишет "Харьковский антикоррупционный центр" со ссылкой на портал "Открытые данные Харькова", передает БизнесЦензор.

При этом в третьем квартале 2019 года убытки предприятия составили 115,5 млн грн, а в четвертом – 97,2 млн грн.

Как отмечает издание, убытки харьковского метрополитена за 2018 год составили 131,1 млн грн. При этом в начале 2018 года стоимость проезда в нем повысили с 4 до 5 гривен.

В начале 2019 года стоимость проезда в харьковском метро повысили с 5 до 8 гривен. Но и убытки метрополитена за 2019 стали еще больше – 266,8 млн грн.

Харьковский городской голова Геннадий Кернес в октябре 2019 года объяснил убытки харьковского метрополитена следующим образом: "Билеты выкупили и когда мы разрешили покупать карточки – все стали покупать карточки. Все начали пополнять карты по "старой" цене перед самым повышением стоимости проезда. До этого. Мы обратили на это внимание и разобрались – все из-за этих карточек".

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Как сообщалось, исполком Харьковского городского совета решил повысить стоимость проезда в метрополитене города с 5 до 8 грн с 7 февраля 2019 года.

Это решение было оспорено в судах, после чего местные власти приняли повторное решение о повышении цен на проезд.