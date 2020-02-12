В еврозоне зафиксировано максимальное падение промпроизводства за 4 года

Об этом свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Это стало наибольшим месячным падением с февраля 2016 года, пишет Trading Economics.

Относительно декабря 2018 года промпроизводство сократилось на 4,1%.

Аналитики в среднем ожидали снижения показателя в месячном выражении на 1,6%, в годовом - на 2,3%.

Вместе с тем данные за ноябрь были пересмотрены в худшую сторону: снижение в годовом выражении составило 1,7%, а не 1,5%, как сообщалось ранее. Промпроизводство в ноябре осталось на уровне предыдущего месяца, хотя ранее сообщалось о его росте на 0,2%.

Выпуск потребительских средств производства в еврозоне упал на 4% по сравнению с ноябрем, промежуточной продукции - на 1,7%, потребительских товаров - на 1,3%. Выработка электроэнергии сократилась на 0,5%.

Наиболее значительное снижение зарегистрировано во Франции (-2,9%), Италии (-2,7%), Германии (-2,5%) и Испании (-1,5%).