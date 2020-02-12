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12.02.20 19:19

НБУ пересмотрел требования при расчете размера кредитного риска

Национальный банк Украины пересмотрел отдельные требования к оценке финансового состояния банков-должников и должников-физических лиц при расчете размера кредитного риска.

НБУ пересмотрел требования при расчете размера кредитного риска

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

Внесенные изменения предусматривают:

Указанные изменения внесены постановлением правления НБУ от 11 февраля 2020 года №17 "Об утверждении изменений в Положение об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям".

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