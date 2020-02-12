Нацбанк отложил требование публиковать полную стоимость потребительских кредитов

Указанные изменения утверждены постановлением правления НБУ №18 от 11 февраля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Таким образом, обновленные требования к банкам заработают со 2 июня (ранее требования к вебсайтам должны были вступить в действие со 2 марта 2020 года).

"В течение февраля-мая Национальный банк вместе с банками проведут совместную работу и отработают требования, чтобы с июня потребители могли легко получать от финансовых учреждений исчерпывающую, прозрачную и понятную информацию о банковских услугах", – отмечается в сообщении.

Профильное подразделение Национального банка – Управление защиты потребителей финансовых услуг – со 2 июня начнет осуществлять ежедневный мониторинг веб-сайтов и рекламы банков и контролировать соблюдение требований к раскрытию информации.

В НБУ напомнили, что на сайтах и ​​рекламе банков должна появиться достоверная, правдивая, актуальная и достаточная по объему информация об услугах, их полной стоимости для потребителя, условиях получения и рисках.

Ожидается, что это позволит потребителю принимать действительно взвешенные финансовые решения.

Как сообщалось, ранее в связи с введением в действие 19 января 2020 года новых требований законодательства по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг Национальный банк обязал банки раскрывать полную стоимость потребительского кредита с учетом стоимости всех дополнительных услуг.