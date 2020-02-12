"Киевтеплоэнерго" пояснило рост начислений в платежках за отопление

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия, передает БизнесЦензор.

"При начислениях за тепло учитывается среднемесячная температура, определенная Укргидрометцентром. В частности, среднемесячная температура в январе 2020 году на 2 градуса ниже, чем в декабре 2019 года. Соответственно увеличились объемы потребления тепла зданиями, и это повлияло на суммы в платежках", – сказано в сообщении.

Кроме того, в компании напомнили, что благодаря снижению цен на газ стоимость 1 Гкал тепла на январь 2020 года установлена на уровне 1356,62 грн/Гкал, что на 18% ниже базового тарифа. Однако в декабре 2019 года тариф на отопление был снижен еще больше – на 22%.

В "Киевтеплоэнерго" также пояснили, что начисления за отопление проводят по показаниям домовых счетчиков, которые предприятие фиксирует в последнюю декаду каждого месяца (с 20-го числа до последнего дня месяца).

"От того, когда были зафиксированы показания счетчика, также зависит начисление, которое отражено в платежке клиента. Например, в декабре 2019 года показания были зафиксированы по состоянию на 23 число, а в январе 2020года – по состоянию на 28. Таким образом, в расчет берется не календарный месяц, а количество дней от и до фиксации показаний счетчиков в обоих месяцах. Впрочем, по результатам отопительного сезона общая сумма начислений остается такой же", – заявляют в компании.

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Как сообщалось, стоимость отопления и горячей воды в Киеве за январь вырастет, по сравнению с предыдущим месяцем.

Так, после перерасчета в январе "Киевтеплоэнерго" установило стоимость 1 Гкал тепловой энергии для домов со счетчиками на уровне 1356,62 грн/Гкал вместо установленной тарифом стоимости 1654,41 грн/Гкал. Для домов без счетчиков стоимость отопления 1 кв. м составит 29,93 грн/кв. м при нормативном тарифе 38,5 грн/кв. м. Стоимость 1 кубометра горячей воды также уменьшится примерно на 16 грн до около 74,5 грн.

За декабрь 2019 года коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" с учетом падения цен на газ снизило начисления за тепло и горячую воду на 20-22%, по сравнению с установленным тарифом.

Таким образом, тариф на горячую воду в декабре составлял 72,43 грн за кубометр, на отопление – 1290 грн за гКал.