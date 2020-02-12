Facebook заблокировал сеть фейковых аккаунтов российской разведки в Украине

Согласно пресс-релизу соцсети, первая группа оперировала в России и была ориентирована, в первую очередь, на Украину и соседние страны, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Вторая группа возникла в Иране и была ориентирована в основном на США. Третья сеть возникла в Мьянме и Вьетнаме и была ориентирована на аудиторию Мьянмы.

Facebook отмечает, что из них создала сеть учетных записей, чтобы "ввести в заблуждение других о том, кто они и чем занимались".

Компания, в частности, удалила 78 учетных записей Facebook, 11 страниц, 29 групп и четыре учетных записи Instagram за нарушение политики против иностранного или государственного вмешательства. Эта деятельность возникла в России и была ориентирована в основном на Украину и соседние страны.

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При этом около 500 учетных записей подписались на одну или несколько из этих страниц, около 6150 аккаунтов присоединились, по крайней мере, к одной из этих групп, и около 100 человек подписались на одну или несколько из этих учетных записей Instagram.

"Люди, стоящие за этой деятельностью, выдавали себя за местных жителей и использовали поддельные учетные записи, некоторые из которых уже были обнаружены и отключены автоматизированными системами – для управления группами и страницами, публикациями и комментариями различного контента", – пояснили в компании.

Facebook отмечает, что за некоторыми учетными записями стояли люди, выдававшие себя за гражданских журналистов и пытавшиеся связаться с политиками, журналистами и другими общественными деятелями в регионе.

Администраторы страниц и владельцы аккаунтов обычно размещали контент на русском, английском и украинском языках о местных и политических новостях, включая общественных деятелей в Украине, российские военные действия в Сирии, предполагаемые утечки информации из СБУ, связанные с этнической напряженностью в Крыму и падением малайзийского авиалайнера в Украине в 2014 году.

"Хотя люди, стоящие за этой сетью, пытались оставаться анонимными и скрывать свою координацию, наше расследование выявило связи с российскими военными разведывательными службами", – подчеркивается в пресс-релизе компании.

Facebook поделился информацией о своих выводах с партнерами.