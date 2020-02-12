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12.02.20 18:39

"Укроборонсервис" стал одним из операторов в порту "Ольвия"

С 12 февраля 2020 года государственное предприятие "Укроборонсервис" включено в Реестр морских портов Украины как портовый оператор специализированного морского порта "Ольвия".

порт,ольвия

Об этом сообщила Администрация морских портов Украины, передает БизнесЦензор.

Таким образом, на сегодня в специализированном морском порту "Ольвия" осуществляют деятельность:

Действующим законодательством установлено, что Реестр морских портов Украины - электронная база данных по учету морских портов, целью которой является обеспечение данными, необходимыми для выполнения задач в сфере безопасности мореплавания, охраны окружающей среды, а также для осуществления государственного надзора (контроля). Ведение Реестра морских портов Украины осуществляется в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.

Как Администратор Реестра государственное предприятие "Администрация морских портов Украины" собирает, ведет учет, обобщает, систематизирует, анализирует, проводит проверку и вносит сведения в Реестр или исключает из него, обеспечивает техническое и технологическое сопровождение Реестра, доступ к нему, сохранение и защиту данных, содержатся в Реестре.

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