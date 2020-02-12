БизнесЦензор

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12.02.20 20:11

"Укрзализныця" потратит 86 миллионов на консультации (обновлено)

Филиал "Центр сервисного обеспечения" АО "Украинская железная дорога" 7 лютого объявил тендер на консультационные услуги по повышению операционной эффективности "Укрзализныци" ожидаемой стоимостью 85,92 млн грн.

"Укрзализныця" потратит 86 миллионов на консультации (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Закупку объявили по процедуре двухэтапного конкурентного диалога, которую обычно применяют, когда определение требований к консультационным услугам требует переговоров.

На первом этапе участники должны выбрать из списка предлагаемых направлений те, которые, по их мнению, больше улучшат операционные и финансовые показатели и качество услуг "Укрзализныци" (или добавить собственные направления) и изложить свои предложения относительно объема работ по проекту.

Список включает изменение организационной структуры на местах и ​​структуры депо, внедрение системы централизованного управления движением, внедрение локомотивных бригад из одного человека, экономию электроэнергии и топлива, улучшение обращения пассажирского подвижного состава и расписания, автоматизированный сбор платы за проезд на пассажирских станциях, интернет-продажу билетов и сокращение количества билетных кассиров и другие направления.

Тендерная документация требует от потенциальных участников подтвердить наличие офиса в Украине или Европейском Союзе, который функционирует как минимум полгода и имеет как минимум 30 сотрудников, наличие международного опыта и соответствующих рекомендаций.

Тендерные предложения на первый этап конкурентного диалога принимают до 10 марта.

Как пояснил министр инфраструктуры Владислав Криклий, участвовать в тендере сможет не только немецкая Deutsche Bahn, передает LIGA.net.

"Мы объявили конкурс на консалтинг и выбираем консультанта. Кроме Deutsche Bahn в нем может участвовать еще много консультантов. Я знаю, что свои услуги готовы предложить компаний семь", – сказал Криклий.

Отвечая на вопрос, откуда взялась сумма в 86 млн грн (ранее озвучивалась цифра в 1,5 млн евро), министр пояснил, что 1,5 млн евро предлагал Deutsche Bahn.

"Сейчас речь идет о более широком сотрудничестве. Что-то могут взять на себя Deutsche Bahn, что-то другие компании. У Deutsche Bahn экспертиза широкая, но не по всем направлениям… Может быть консорциум. Какая цифра будет по итогам торгов и почему она так рассчитывалась, не могу сказать – это компетенция "Укрзализныци", – подчеркнул Криклий.

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Как сообщалось, 5 февраля АО "Укрзализныця", национальный оператор железных дорог Германии Deutsche Bahn AG и компания DB Engineering&Consulting GmbH подписали меморандум о взаимопонимании относительно стратегического партнерства по развитию "Укрзализныци".

Как уточнили в пресс-службе Мининфраструктуры, конкретные границы и дальнейшие условия сотрудничества между компаниями будут согласованы в рамках отдельного Соглашения о стратегическом партнерстве. На начальном этапе стороны изучат состояние компании и составят Дорожную карту изменений. На этапе реализации проекта будут назначены руководители, ответственные за внедрение стратегической дорожной карты. Он продлится до 31 декабря 2020 года.

После этапа реализации, с 1 января 2021 года, начнется управленческий этап, во время которого компания DB E&C будет предоставлять "Укрзализныци" поддержку в сфере управления согласно Ключевыми показателями эффективности.

Как отмечается, это не первый контакт "Укрзализныци" с немецкой железной дорогой. В ноябре 2019 года тот самый "Центр сервисного обеспечения" заключил соглашение с дочерней компанией "DB Engineering & Consulting GmbH" на консультационные услуги по вопросам подготовки документации для проведения закупки электровозов на 3,35 млн грн.

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