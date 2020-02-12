"Укрзализныця" потратит 86 миллионов на консультации (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Закупку объявили по процедуре двухэтапного конкурентного диалога, которую обычно применяют, когда определение требований к консультационным услугам требует переговоров.

На первом этапе участники должны выбрать из списка предлагаемых направлений те, которые, по их мнению, больше улучшат операционные и финансовые показатели и качество услуг "Укрзализныци" (или добавить собственные направления) и изложить свои предложения относительно объема работ по проекту.

Список включает изменение организационной структуры на местах и ​​структуры депо, внедрение системы централизованного управления движением, внедрение локомотивных бригад из одного человека, экономию электроэнергии и топлива, улучшение обращения пассажирского подвижного состава и расписания, автоматизированный сбор платы за проезд на пассажирских станциях, интернет-продажу билетов и сокращение количества билетных кассиров и другие направления.

Тендерная документация требует от потенциальных участников подтвердить наличие офиса в Украине или Европейском Союзе, который функционирует как минимум полгода и имеет как минимум 30 сотрудников, наличие международного опыта и соответствующих рекомендаций.

Тендерные предложения на первый этап конкурентного диалога принимают до 10 марта.

Как пояснил министр инфраструктуры Владислав Криклий, участвовать в тендере сможет не только немецкая Deutsche Bahn, передает LIGA.net.

"Мы объявили конкурс на консалтинг и выбираем консультанта. Кроме Deutsche Bahn в нем может участвовать еще много консультантов. Я знаю, что свои услуги готовы предложить компаний семь", – сказал Криклий.

Отвечая на вопрос, откуда взялась сумма в 86 млн грн (ранее озвучивалась цифра в 1,5 млн евро), министр пояснил, что 1,5 млн евро предлагал Deutsche Bahn.

"Сейчас речь идет о более широком сотрудничестве. Что-то могут взять на себя Deutsche Bahn, что-то другие компании. У Deutsche Bahn экспертиза широкая, но не по всем направлениям… Может быть консорциум. Какая цифра будет по итогам торгов и почему она так рассчитывалась, не могу сказать – это компетенция "Укрзализныци", – подчеркнул Криклий.

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Как сообщалось, 5 февраля АО "Укрзализныця", национальный оператор железных дорог Германии Deutsche Bahn AG и компания DB Engineering&Consulting GmbH подписали меморандум о взаимопонимании относительно стратегического партнерства по развитию "Укрзализныци".

Как уточнили в пресс-службе Мининфраструктуры, конкретные границы и дальнейшие условия сотрудничества между компаниями будут согласованы в рамках отдельного Соглашения о стратегическом партнерстве. На начальном этапе стороны изучат состояние компании и составят Дорожную карту изменений. На этапе реализации проекта будут назначены руководители, ответственные за внедрение стратегической дорожной карты. Он продлится до 31 декабря 2020 года.

После этапа реализации, с 1 января 2021 года, начнется управленческий этап, во время которого компания DB E&C будет предоставлять "Укрзализныци" поддержку в сфере управления согласно Ключевыми показателями эффективности.

Как отмечается, это не первый контакт "Укрзализныци" с немецкой железной дорогой. В ноябре 2019 года тот самый "Центр сервисного обеспечения" заключил соглашение с дочерней компанией "DB Engineering & Consulting GmbH" на консультационные услуги по вопросам подготовки документации для проведения закупки электровозов на 3,35 млн грн.