Безналичные операции с платежными картами впервые превысили 50%. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

"Если раньше держатели платежных карточек чаще всего снимали наличные в банкоматах, то сегодня они все больше отдают предпочтение безналичным расчетам. Безналичные операции преобладают по объему и количеству", – отмечается в сообщении.

Так, общее количество операций (безналичных и получения наличных) с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, в 2019 году выросло на 29,2% – до 5,06 млрд, а их общий объем увеличился на 24,3% – до 3 576,7 млрд грн.

Из общего количества операций с картами безналичные составили 82,4% или 4,17 млрд штук. Объем безналичных операций составил 1 798,3 млрд или 50,3% от всех операций с карточками.

Распределение безналичных операций по видам операций свидетельствует, что в прошлом году наибольшее количество операций с использованием карточек приходилась на расчеты в торговых сетях – 51,2%, по объемам – доминировали переводы с карты на карту – 42,4%.

По данным НБУ, общее количество платежных карт в Украине в прошлом году выросло на 16% и на 1 января 2020 года составило 68,9 млн штук, из них только 61,1% активных карт.

Актуальным остается тренд по активному распространению бесконтактных платежей как с использованием бесконтактных карточек, так и с помощью смартфонов и других NFC-устройств, что обусловлено безопасностью, скоростью и удобством таких операций.

При этом количество бесконтактных платежных карт за 2019 год увеличилась более чем вдвое – с 3,9 млн до 8,6 млн шт.

Количество токенизованных платежных карточек (для расчета с помощью NFC-технологии) на 1 января составило 2,5 млн шт.

"Поэтому сегодня более четверти активных платежных карт – это бесконтактные и токенизованные карточки (26,5% или 11,2 млн шт. карт)", –отмечается в сообщении.

При этом безналичные операции с использованием бесконтактных и токенизованих карточек составляли треть от общего количества и объема безналичных операций в торговых сетях (по 36% каждый показатель).

Сеть торговых POS-терминалов в Украине в 2019 году выросла на 19,7% – до 333,8 тысяч. В то же время 90% торговых POS-терминалов обеспечивают возможность осуществления бесконтактной оплаты (по состоянию на 1 января 2019 года – 79,4%).